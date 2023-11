Liczba prezesek w branży transportu drogowego wzrosła o 44 proc., a kobiety prowadzą najwięcej firm w rolnictwie i usługach. Start XV edycji konkursu Bizneswoman Roku Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką

Konkurs Bizneswoman Roku od 15 lat nagradza polskie przedsiębiorczynie oraz liderki i liderów działających na rzecz równości, różnorodności i włączania. Z analizy przygotowanej 16 października 2023 r. przez wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet na zlecenie Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką wynika, że kobiety obecnie są stuprocentowymi właścicielkami ponad 919,2 tys. przedsiębiorstw. W porównaniu do ubiegłego roku, kiedy to należało do nich 957,5 tys. firm, stanowi to spadek o 4 proc. Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy kobiety zamknęły i zlikwidowały ponad 38 tys. założonych i prowadzonych przez siebie przedsiębiorstw.

– Konkurs Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku to nie tylko wyraz uznania dla dokonań kobiet działających w biznesie, to także szansa na zmianę przekonań młodego pokolenia dotyczących pozycji i możliwości kobiet w świecie. Mówienie głośno o ich sukcesach w różnych branżach otwiera nowe ścieżki dla tych, którzy z różnych powodów zakładali, że się nie da. Bizneswoman Roku to także platforma, na której rozwijamy przyszłość różnorodności i równości nagradzając liderów, firmy i organizacje. To już 15. edycja konkursu. Ten czas minął bardzo szybko, a na naszych oczach dokonała się rewolucja. Rewolucja ta trwa – mówi Olga Kozierowska, prezeska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, pomysłodawczyni konkursu Bizneswoman Roku.

Najwięcej przedsiębiorstw, których właścicielkami są kobiety, działa w sektorze rolnictwa – jest ich już niemal 197 tys. Kobiety nadal dominują także w branżach usług, handlu i specjalistycznej opieki medycznej. Należy do nich 53,2 tys. zakładów fryzjerskich, 28,9 tys. firm specjalistycznej opieki lekarskiej oraz 28,7 tys. sklepów spożywczych.

Kobiety z zachodniopomorskiego najbardziej przedsiębiorczymi Polkami

Największy odsetek – 34,7 proc. – firm należących do kobiet jest w województwie zachodniopomorskim, które w ubiegłym roku znalazło w tym zestawieniu na drugim miejscu, zaraz za śląskim. Za nim plasuje się pomorskie z wynikiem 34,5 proc. firm prowadzonych przez kobiety. Na trzecim miejscu znajduje się województwo dolnośląskie z odsetkiem 33,7 proc. właścicielek, niewiele mniej firm należących w pełni do kobiet jest w województwie mazowieckim – 33,1 proc. Najmniej firm kobiecych okazuje się być w województwie podlaskim – jedynie 28 proc.wszystkich przedsiębiorstw z tego terenu jest własnością kobiet.

– Mamy ogromną przyjemność po raz kolejny być partnerem konkursu Bizneswoman Roku Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką. Jako firma, której podstawą kultury organizacji jest równość i różnorodność, chcemy pokazywać dobre praktyki, wyróżniać kreatywne rozwiązania, prezentować inspirujące liderki. Z każdym rokiem wybór laureatek jest coraz trudniejszy, a poziom zgłoszeń coraz wyższy. Z niecierpliwością wyczekujemy, co przyniesie nam 15., jubileuszowa, edycja konkursu – mówi Marta Życińska, dyrektorka generalna polskiego oddziału Mastercard Europe, partnera strategicznego konkursu Bizneswoman Roku.

O 44 proc. więcej kobiet kieruje transportem drogowym towarów

Stanowisko prezeski obejmuje obecnie ponad 45,3 tys. kobiet, co w porównaniu do ubiegłego roku stanowi symboliczny wzrost o 0,2 proc. Najwięcej prezesek jest w firmach zarejestrowanych w sektorze doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 1 837 przedsiębiorstw. Sekcja ta obejmuje działalność profesjonalną, naukową i techniczną wymagającą wiedzy specjalistycznej. W drugiej kolejności kobiety kierują przedsiębiorstwami w branży transportu drogowego towarów – w tej kategorii mamy 1 742 prezeski. W porównaniu do roku ubiegłego stanowi to wzrost o 44 proc. Trzecim sektorem z największą liczbą kobiet na stanowisku prezesa jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi z wynikiem 1 719 prezesek. Wiele kobiet kieruje także firmami w branży rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego.

O konkursie Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku

Konkurs Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku od ponad dekady nagradza polskie przedsiębiorczynie oraz liderki i liderów działających na rzecz równości, różnorodności oraz włączania. Do konkursu można przystąpić wypełniając formularz online na stronie bizneswomanroku.pl w jednej z wybranych kategorii otwartych: Biznes Roku: przychód powyżej 10 mln złotych, Biznes Roku: przychód poniżej 10 mln złotych, Mikrobiznes, Start-up Roku, Liderka w Nowych Technologiach, Organizacja Przyjazna Rodzicom, Pracodawca Równych Szans.

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do 3 stycznia 2024 roku.

Na stronie internetowej do 31 grudnia r. istnieje także możliwość nominowania osoby lub organizacji, której sukcesy zauważyliśmy i chcemy, żeby docenili je też inni.

Organizator konkursu: Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką

Partner strategiczny: Mastercard

Partner merytoryczny: Accenture

Partnerzy kategorii: Altkom Akademia, BNP Paribas, DPD Polska, Fundacja Polska Bezgotówkowa, Google Cloud, home.pl, IGT Poland, Isla, NatWest Group w Polsce, Orange

Partnerzy konkursu: Vital Voices, Humanites, Perspektywy Women in Tech

Patronat Honorowy Konkursu: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Patroni medialni: TVN Discovery, Forbes Woman, WP Kobieta, money.pl, MamStartup, NaTemat, MamaDu, ITWiz, ISBtech, Radio Kolor, Polskie Radio Łódź, Polskie Radio Lublin, Imperium Kobiet, Law Business Quality, Europejski Klub Kobiet Biznesu, Głos Mordoru.